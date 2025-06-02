С трассировкой пути преимущество больше.

YouTube блогер Роман Хартунг (Roman Hartung), известный под псевдонимом der8auer, протестировал профессиональную видеокарту NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell в играх, сравнив её с флагманами GeForce RTX текущего и прошлого поколений.

В 4K-разрешении и без трассировки лучей видеокарта оказалась до 14% быстрее RTX 5090 и до 67% быстрее RTX 4090. Наибольший прирост наблюдался в Cyberpunk 2077. В Star Wars Outlaws и Remnant 2 профессиональная флагманская видеокарта опередила игровую на 11%, а в Assassin’s Creed Mirage всего лишь 3%, что может быть связано с особенностями драйверов. Дело в том, что Pro 6000 Blackwell работает только с профессиональными драйверами NVIDIA, игровые драйвера GeForce Game Ready для неё не подходят, в некоторых случаях это может сказываться на производительности. В некоторых играх преимущество по показателю 1% было более значительным, чем по средней частоте кадров.

Источник изображения: der8auer EN, YouTube

Энергопотребление NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell было до 15% больше по сравнению с GeForce RTX 5090. Что интересно, RTX Pro 6000 Blackwell выходит на уровень производительности RTX 5090 при значительно более низком энергопотреблении — при лимите 75% или около 449 Вт, в то время как RTX 5090 потребляет примерно 551 Вт. Уровень RTX 4090 профессиональная видеокарта обеспечивает при лимите 50%, около 300 Вт, при этом игровая видеокарта потребляет около 408 Вт.

Источник изображения: der8auer EN, YouTube

Блогер также протестировал NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell в Cyberpunk 2077 с включённой трассировкой пути и многокадровой генерацией в режиме x4 — в среднем 235 кадров в секунду. В этом же режиме, но без генерации кадров, средний FPS на RTX 5090 составил 33 кадра в секунду, а на RTX 4090 — 25 кадров в секунду. В таком тяжёлом режиме RTX Pro 6000 Blackwell должна быть заметно быстрее игровых решений даже без многокадровой генерации, около 78%, если 235 просто поделить на 4.

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В NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell используется полноценный графический процессор GB202, в котором задействованы все 24064 CUDA ядра, в RTX 5090 используется урезанная версия — 21760 CUDA ядер. Для профессиональной видеокарты заявлено энергопотребление 600 Вт, для игровой — 575 Вт. Основное преимущество профессиональной видеокарты — 96 ГБ видеопамяти. Вряд ли приобретение NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell оправдано для игр, цены на неё за рубежом доходят до 10000 долларов США — видеокарта предназначена для исследователей и профессионалов в области искусственного интеллекта, моделирования и т. п.