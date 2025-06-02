Второе и третье место занимают RTX 4060.

Ежемесячная статистика по оборудованию и программному обеспечению пользователей игровой платформы Steam показывает дальнейший рост доли Windows 11 в мае — операционная система (ОС) была установлена у 58,3% опрошенных пользователей.

Это объясняется скорым завершением поддержки практически всех изданий Windows 10, кроме некоторых изданий для бизнеса с расширенным сроком поддержки. В Microsoft предлагают платную поддержку сроком до нескольких лет, но обычному пользователю будет проще перейти на новую версию ОС, что, судя по статистике, и происходит. Альтернативный вариант — операционные системы Linux — в мае ими пользовались 2,69% из опрошенных. Доля постепенно растёт, но очень мала, по сравнению с Windows.

Источник изображения: Steam, Valve

Что касается аппаратного обеспечения, похоже, наибольшие изменения снова в рейтинге видеокарт. NVIDIA GeForce RTX 3060 внезапно вернулась на первое место рейтинга с долей 4,56%. На втором и третьем месте ноутбучная и настольная RTX 4060 соответственно с долей 4,46% и 4,26% соответственно. Ноутбучная RTX 3060 занимает девятое место с долей 2,42%, так что в общем зачёте лидером всё-таки остаётся RTX 4060. Другие популярные видеокарты в «топ-10»: GTX 1650, RTX 4060 Ti, 3050, 3060 Ti, 3070 и 2060 (в порядке убывания).

В остальном практически без изменений: у пользователей по-прежнему популярны мониторы с разрешением 1080p, компьютеры с 6- или 8-ядерными процессорами, 16 или 32 Гб оперативной памяти. У большинства опрошенных установлены устройства хранения данных общим объёмом более терабайта, из которых свободно от 100 до 250 ГБ.