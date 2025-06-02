В чёрном и белом цвете, на 8 или 16 ГБ.

Компания XFX выпустит в линейке Swift OC четыре модели AMD Radeon RX 9060 XT с двухвентиляторными системами охлаждения, сообщает VideoCardz. Это модели с объёмом видеопамяти 8 или 16 ГБ, в чёрном или белом цвете.

Источник изображений: XFX, VideoCardz

AMD Radeon RX 9060 XT основаны на графическом процессоре Navi 44, в котором задействованы 32 вычислительных блока (Compute Units, CU) или 2048 потоковых процессора (Stream Processors, SP), и настроены на работу при энергопотреблении от 150 до 182 Вт. По наблюдениям VideoCardz, модели с лимитом мощности 150 Вт есть среди анонсированных, но их относительно немного, большинство настроены на работу в диапазоне от 170 до 182 Вт. XFX пока не раскрыла точные спецификации своих моделей, но ожидается, что все они будут настроены на работу при одинаковых частотах, что позволит избежать лишней путаницы.

Источник изображений: XFX, VideoCardz

По предварительной информации, модели XFX станут одними из самых быстрых за счёт внушительного заводского разгона с пиковой частотой в режиме ускорения до 3320 МГц. Среди анонсированных есть модели с таким же уровнем разгона и от других производителей, например, ASRock Steel Legend и Sapphire Nitro+.

По сути, все четыре модели получили одинаковый строгий дизайн без излишеств. Все четыре оснащаются системой охлаждения с двумя вентиляторами, одним разъёмом дополнительного питания, тремя видеовыходами: парой DisplayPort 2.1 и одним HDMI 2.1.

Старт продаж AMD Radeon RX 9060 XT запланирован на 5 июня. Рекомендованная цена начинается от 299 за версии с 8 ГБ видеопамяти и 349 за версии с 16 ГБ видеопамяти.