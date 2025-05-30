Официально о них пока ничего неизвестно.

На сайте компании Gigabyte впервые заметили упоминание процессоров AMD Ryzen 9000G, сообщает VideoCardz. К сожалению, пока нет какой-либо информации о моделях и их характеристиках, наименование серии просто присутствует в одном из списков. Тем не менее, это подтверждает предыдущие слухи о наличии планов по выпуску для настольных компьютеров новых APU с процессорными ядрами Zen 5.

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Официально AMD пока не анонсировала Ryzen 9000G, на прошедшей выставке Computex 2025 не было озвучено никакой информации об этих APU. Однако есть свидетельства того, что компания работает с партнёрами над подготовкой новых процессоров. В VideoCardz упоминают семейство Gorgon Point, которое, судя по всему, является обновлённой версией семейства Strix Point. Однако, если верить ранее опубликованной информации, выпустить его планировали в 2026 году, а Ryzen 9000G, по предположениям, должны анонсировать и/или представить в ближайшие месяцы. Если так, скорее всего, в основу новых настольных APU ляжет именно семейство Strix Point (серия Ryzen AI 300). Какой-либо надёжной информации по этому поводу нет.

Источник изображения: Gigabyte, VideoCardz

Хотя многие настольные процессоры AMD Ryzen из основных серий оснащаются интегрированной графикой, представители компании ранее дали понять, что не относят их к классу APU, поскольку эта графика довольно слабая и предназначена для решения базовых задач. Процессоры Ryzen с индексом G отличаются наличием более производительной интегрированной графики. В моделях выше среднего интегрированной графике под силу даже современные игры при невысоком уровне графических настроек. На данный момент актуальными для платформы AM5 остаются APU серии Ryzen 8000G с процессорными ядрами Zen 4 и интегрированной графикой RDNA 3, они основаны на процессорах семейства Hawk Point для ноутбуков с монолитной конструкцией, что, к слову, положительно сказывается на разгонном потенциале оперативной памяти.