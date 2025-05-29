Большой сокет с большим количеством контактов.

В Сети появилось предполагаемое изображение сокета для серверных процессоров Intel Xeon 7-го поколения семейства Diamond Rapids, сообщает Tom’s Hardware. Это большой сокет LGA 9324 с невероятным количеством контактов, который, предположительно, будет использоваться на новой платформе под названием Oak Stream.

Источник изображения: Steve Johnson, Unsplash

Фото появилось на китайской торговой площадке Goofish. Как сообщается, автор утверждает, что нашёл тестовую плату с этим сокетом где то на свалке.

Источник изображения: Goofish, Tom's Hardware

Количество контактов, необходимых для работы процессора, отражено в названии сокета, но в рассматриваемом случае их может быть заметно больше, более 10 000, за счёт наличия контактов для отладки и прочих задач. На момент выхода LGA 9324 может стать самым большим сокетом, если только сокет для новых процессоров AMD Venice не будет больше. В настоящее время самый большой сокет Intel LGA 7529 имеет не менее 7 529 контактов, в то время как SP5 от AMD предлагает 6 096.

Intel Xeon 7-го поколения должен стать преемником существующего семейства процессоров Granite Rapids. Текущие процессоры Xeon 6900P, использующие сокет LGA 7529, предлагают до 128 производительных ядер, поддерживают 12 каналов памяти DDR5, а их TDP может достигать 500 Вт. С увеличением количества контактов в Tom’s Hardware ожидают роста всех показателей: количества каналов памяти, ядер и TDP в том числе.

Ожидается, что Intel Diamond Rapids будет использовать архитектуру Panther Cove-X для производительных ядер и производиться с использованием технологии Intel 18A. Сроки выхода неизвестны, предполагается, что процессоры появятся в 2026 году для конкуренции с семейством AMD Venice.