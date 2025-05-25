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Moleculo
Thermalright показала свои первые мини-ПК с процессорами AMD
Будут модели и с AMD Ryzen AI Max+ 395.

Thermalright заинтересовалась выпуском мини-ПК, на выставке Computex компания показала несколько необычных моделей, сообщает VideoCardz со ссылкой на YouTube канал Hardware Canucks. Одна из моделей представлена в открытом open-frame корпусе объёмом около литра, внутри виден медный радиатор, охлаждающий процессор, и вентилятор, а снаружи — дисплей для отображения различной системной информации. Этот мини-ПК будет поставляться с процессорами AMD вплоть до Ryzen AI 9 HX 370.

Источник изображений: Hardware Canucks, YouTube

Также Thermalright готовит ещё несколько линеек компьютеров с более распространённым «кубическим» дизайном. В одном случае говорится о конфигурациях с процессорами вплоть до AMD Ryzen AI 9 HX 370, а вот в другом — до Ryzen AI Max+ 395. Внешне эти мини-ПК похожи, тем не менее, есть некоторые дизайнерские и конструктивные отличия. Оба компьютера оснащены дисплеями, так же как и open-frame модель.

Источник изображений: Hardware Canucks, YouTube

Точные цены и полный модельный ряд на данный момент неизвестны. Ожидается, что самый производительный мини-ПК будет стоить около 2000 долларов США. В продаже новинки должны появиться в июле.

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#мини-пк #thermalright
Источник: videocardz.com
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