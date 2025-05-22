Ожидается в ноябре этого года.

Компании Noctua и Pulsar объединились для создания нестандартного варианта компьютерной мыши Feinman F01 в фирменных цветах Noctua и с 40-миллиметровым вентилятором, сообщает El Chapuzas Informático. Оригинальная мышь Feinmann F01 окрашена в чёрный цвет, версия Noctua — в светло и тёмно коричневый. В тех же цветах выполнена зарядная станция. Колесо прокрутки имеет медно-красный оттенок.

Источник изображения: El Chapuzas Informático

Feinmann F01 это продвинутая беспроводная компьютерная мышь в корпусе типа скелетон из магниевого сплава. Оригинальная мышь весит 46 г, оснащается сенсором XS-1 с разрешением 32000 DPI и поддерживает частоту опроса до 8000 Гц. В Noctua не только перекрасили Feinmann F01, но и снабдили 5-вольтовым PWM вентилятором Noctua NF-A4x10, который обдувает ладонь пользователя. Скоростью вращения можно управлять через фирменное программное обеспечение.

Как наличие вентилятора скажется на автономности и на сколько увеличит вес мыши, не уточняется. Показанный образец пока лишь прототип, но мышь должны доделать и выпустить в ноябре этого года.