На этот раз без 12v-2x6 и скрытого разъёма питания.

Sapphire подготовила четыре модели AMD Radeon RX 9060 XT, сообщили в ComputerBase, компания показала новинки в сериях Pulse, Pure и Nitro+ на выставке Computex. Только в серии Pulse будет две версии видеокарты с объёмом видеопамяти 8 и 16 ГБ. Дизайн привычный: видеокарты выполнены преимущественно в чёрном цвете с красными акцентами, оснащены системой охлаждения с двумя вентиляторами и занимают 2,3 слота расширения.

Источник изображения: ComputerBase

В серии Pure будет доступна только одна версия Radeon RX 9060 XT — с объёмом видеопамяти 16 ГБ. Кожух, задняя панель и вентиляторы модели Pure окрашены в белый цвет, в остальном она очень похожа на модели Pulse.

Только одна версия видеокарты на 16 ГБ будет доступна и в топовом исполнении Nitro+. Это единственная модель RX 9060 XT от Sapphire, оснащённая системой охлаждения с тремя вентиляторами. Это крупная видеокарта, занимающая 2,7 слота расширения. В отличие от Radeon RX 9070 и 9070 XT, которые в данном исполнении получили скрытый торцевой разъём питания 12v-2x6, RX 9060 XT оснащается одним 8-контактным разъёмом питания, который не скрыт и располагается сбоку.