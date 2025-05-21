Поддержка всех будущих новинок AMD профессионального и потребительского класса должна реализовываться в ROCm.

AMD официально объявила о поддержке операционных систем Windows программной платформой ROCm для ускорения вычислений на графических процессорах, сообщает VideoCardz. Поддержка популярных фреймворков будет реализовываться постепенно, так, в июле ROCm для Windows должен получить поддержку ONNX, а в третьем квартале PyTorch. Будет расширяться совместимость ROCm и с различными дистрибутивами Linux, в перспективе Ubuntu и Red Hat EPEL.

Источник изображений: AMD, VideoCardz



Не менее важным объявлением является поддержка всего нового оборудования AMD профессионального и потребительского класса. В ROCm уже поддерживаются процессоры AMD Ryzen AI Max с продвинутой интегрированной графикой и видеокарты Radeon RX серии 9000, поддержка всех последующих решений AMD должна оперативно внедряться в программную платформу.

AMD представила видеокарты Radeon RX 9060 XT 8 и 16 ГБ, которые тоже должны поддерживаться ROCm. Новинки появятся в продаже 5 июня, рекомендованные цены начинаются от 299 долларов США за версию с 8 ГБ видеопамяти.