Накопители флагманского уровня с поддержкой PCIe Gen 5.

MSI привезла на Computex новые высокопроизводительные твердотельные накопители Spatium M571 с контроллером флагманского уровня Phison PS5028-E28 и поддержкой PCIe 5.0, сообщает Benchlife.

Источник изображения: Benchlife

Для серии заявлены максимальные скорости до 14,8 ГБ/с на последовательных операциях чтения и до 14,0 ГБ/с на последовательных операциях записи. Энергопотребление накопителей не превышает 9 Вт, для охлаждения должно быть достаточно типичного комплектного радиатора современной материнской платы. Компания готовит модели объёмом 1, 2 и 4 ТБ.

Сроки выхода накопителей не уточняются. Ранее в Tom’s Hardware опубликовали результаты тестирования инженерного образца накопителя с контроллером PS5028-E28 в бенчмарке 3DMark — результат оказался выше, чем у конкурентов. По информации специалистов, накопители с новым контроллером Phison могут появиться ближе к концу года.