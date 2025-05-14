Общая оценка оказалась на 18% выше, чем у Samsung 9100 Pro и Micron 4600.

В Tom’s Hardware опубликовали результаты тестирования прототипа твердотельного накопителя с контроллером Phison PS5028-E28 в бенчмарке Full System Drive из PCMark 10. Накопитель значительно опередил конкурентов: общая оценка 7978 баллов оказалась на 18% выше, чем у Samsung 9100 Pro и Micron 4600; на 32% выше, чем у Acer Predator GM9000.

Источник изображения: Tom's Hardware

Накопитель Samsung использует фирменный контроллер компании под кодовым названием Presto и фирменную 236-слойную флэш-память 8-го поколения; накопители Micron 4600 и Acer Predator GM9000 используют один и тот же контроллер, Silicon Motion SM2508, но разную память: в Micron 4600 это 276-слойная Micron B68S с пропускной способностью 3600 МТ/с, а в GM9000 — 232-слойная Micron B58R с пропускной способностью 2400 МТ/с.

В бенчмарке Full System Drive отдельно предоставляются оценки пропускной способности каждого накопителя и среднее время доступа: Phison PS5028-E28 продемонстрировал на 16% более высокую пропускную способность по сравнению с Samsung 9100 Pro и Micron 4600, и на 29% при сравнении с Acer Predator GM9000; также Phison PS5028-E28 продемонстрировал от 17% до 26% более низкое среднее время доступа относительно конкурентов.

При сравнении заявленных производителями характеристик Phison PS5028-E28 на 8% опережает Samsung Presto по скорости последовательной записи, но последний на 2% быстрее при последовательном чтении. Производительность случайных операций значительно отличается в пользу Phison PS5028-E28, для накопителя заявлена на 36% более высокая производительность при чтении и на 15% при записи.

В Tom’s Hardware отмечают, что победителя нельзя определять по одному тесту и заявленным характеристикам. Пока лишь можно сказать, что Phison PS5028-E28 выглядит впечатляюще. Полноценные тесты можно ожидать в конце года, когда на рынке появятся твердотельные накопители с этим контроллером.