А также новые мини-ПК с настольными видеокартами.

Zotac привезла на Computex новую модель GeForce RTX 5090 с жидкостной системой охлаждения класса всё в одном (All-in-One, AIO), сообщает Wccftech.

Источник изображения: Wccftech (отредактировано)

Сама видеокарта получилась очень компактной, и дизайн довольно неплох: аккуратный кожух с элементами в различных оттенках зелёного цвета, на фронтальной панели присутствует логотип бренда и большое окно, не уточняется, дисплей это или просто вставка с голографическим эффектом, как на видеокартах серии AMP Extreme Infinity. Охлаждающий блок соединён с трёхсекционным радиатором типоразмера 360 мм.

Источник изображения: El Chapuzas Informático

Источник изображения: Wccftech (отредактировано)

Также компания показала множество других моделей видеокарт и ассортимент мини-ПК с дискретными видеокартами GeForce RTX 50 настольного класса. В El Chapuzas Informático сфотографировали компактную низкопрофильную GeForce RTX 5060 Low Profile на фоне крупной модели более высокого класса из линейки Solid, а что касается мини-ПК — в Wccftech отметили ZBox Magnus One в 8,48-литровом корпусе с настольной видеокартой RTX 5070 Ti, а также ZBox Magnus в 2,65-литровом корпусе с видеокартой RTX 5060 Ti.

Источники: Wccftech, El Chapuzas Informático.