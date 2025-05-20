В частности, компания выпустит ROG Astral GeForce RTX 5090 BTF Edition, а обновлённые спецификации BTF 2.5 допускают подачу до 1000 Вт мощности

Asus GeForce RTX 5080 Noctua Edition с тремя 120-мм вентиляторами — новое творение инженеров Asus и Noctua.

Видеокарту внушительных размеров покажут посетителям Computex 2025, сообщает ComputerBase, её длина 38,5 см, а толщина четыре слота расширения или даже больше. Старт продаж ожидается в третьем квартале, цена на данный момент неизвестна.

Источник изображения: Wccftech

Не уточняется, какая модель видеокарты от Asus легла в основу GeForce RTX 5080 Noctua Edition. Основные модификации, как и прежде, касаются конструкции системы охлаждения и вентиляторов. Используются корпусные вентиляторы Noctua NF-A12x25 G2 и оптимизированный под них радиатор. Только новые вентиляторы 2-го поколения обеспечивают снижение температуры на 2,6 градуса при том же уровне шума. По информации ComputerBase, вентиляторы вращаются с различной скоростью, чтобы предотвратить возникновение шума из-за резонанса, а в системе охлаждения используется испарительная камера и 11 тепловых трубок диаметром 8 мм.

Источник изображения: Noctua, ComputerBase

Помимо Asus GeForce RTX 5080 Noctua Edition компания представит ряд других интересных моделей. Например, ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition, о которой уже сообщалось ранее. Модель входит в состав лимитированного комплекта, подготовленного ASUS и Bethesda к выходу игры DOOM: The Dark Ages. В оформлении видеокарты используются цвета бронекостюма «Палача Рока», различные тематические знаки и логотипы, на задней панели (бэкплейте) присутствует рисунок с главным героем. В TechPowerUp отмечают, что алюминиевый радиатор модели имеет красноватое медное покрытие, а не золотистое, как могло показаться ранее, иными словами, оформление радиатора в DOOM и Dhahab Edition отличается. Кроме этого, на реальных фотографиях зелёный цвет кажется намного более светлым, чем на изображениях, опубликованных ранее.

Источник изображения: TechPowerUp (отредактировано)

Журналисты Wccftech выяснили, что Asus расширит ассортимент видеокарт и материнских плат Back-To-the-Future (BTF) со скрытым коннектором питания GC-HPWR, причём обновлённая конструкция коннектора BTF 2.5 будет способна передать до 1000 Вт мощности. Новые видеокарты с поддержкой скрытого питания: ROG Astral GeForce RTX 5090 BTF Edition и TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti BTF White Edition, о последней уже сообщалось ранее. Что ещё интересно, журналистам намекнули на возможность модификации BIOS для того, чтобы задействовать сразу два коннектора питания, и GC-HPWR, и 16-контактный 12v-2x6, а также расширить лимиты мощности — это может быть востребовано профессиональными оверклокерами.

Источник изображения: Asus, Wccftech

Источник изображения: Asus, Wccftech

В списке материнских плат с коннекторами GC-HPWR присутствуют модели линеек ROG Crosshair, ROG Maximus и TUF Gaming с чипсетами AMD X870E, B850, Intel Z890 и Z790. Также компания перечисляет корпуса для сборки систем со скрытой прокладкой кабелей.

Источники: ComputerBase, TechPowerUp, Wccftech.