Видеокарта предназначена для разрешения 1080p.

Продажи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060 начинаются сегодня. Об этом напоминают во время выставки Computex, сообщает Wccftech. Настольная видеокарта предназначена для игр в разрешении 1080p и справится даже с высококлассными проектами AAA-класса, в чём ей поможет набор технологий DLSS 4 с многокадровой генерацией. Компания перечисляет такие игры, как Alan Wake II, Cyberpunk 2077, Half-Life 2 RTX, Doom: The Dark Ages, Hogwarts Legacy, заявляя, что в 1080p на максимальных настройках графики с масштабированием DLSS в режиме качество и генерацией кадров в максимальном режиме (три сгенерированных кадра на один реальный) новинка обеспечит частоту кадров более 100 FPS.

Источник изображения: NVIDIA

Что касается «чистой» производительности, журналистам Wccftech заявили о 25-процентном приросте относительно GeForce RTX 4060. CUDA-ядер у новой видеокарты тоже на 25% больше, а лимит мощности подняли на 22%. На днях были опубликованы первые превью RTX 5060, где её сравнили с прошлыми видеокартами того же класса: RTX 3060 и 2060.

Сравнение характеристик настольных видеокарт. Источник изображения: NVIDIA

В числе прочих преимуществ GeForce RTX 5060 над предшественником поддержка вычислений в формате FP4, поддержка DisplayPort 2.1b, новый энкодер 9-го поколения и декодер 6-го поколения, более быстрая видеопамять GDDR7 (общая пропускная способность выросла на 65%), поддержка PCIe 5.0 (8 линий), поддержка нейронных шейдеров и специальный сопроцессор AMP (AI management processor) для распределения нагрузок, связанных с рендерингом и искусственным интеллектом.

Производительность настольной версии GeForce RTX 5060. Источник изображения: NVIDIA

Сегодня также дебютирует GeForce RTX 5060 для ноутбуков, сообщает VideoCardz. Она отличается от настольной версии меньшим количеством CUDA-ядер и более жёсткими ограничениями мощности, что повлияет на диапазон рабочих частот, но сохраняет прочие преимущества, характерные видеокартам семейства Blackwell.

RTX 5060 для настольных ПК: 3840 CUDA-ядер, лимит мощности 145 Вт.

RTX 5060 для ноутбуков: 3328 CUDA-ядер, лимит мощности в диапазоне 40…100 Вт (настраивается производителем ноутбука).

Источник изображения: NVIDIA

Рекомендованная цена NVIDIA GeForce RTX 5060 для настольных ПК установлена на уровне 299 долларов США без учёта налогов. Цены на устройства с RTX 5060 для ноутбуков начинаются с 1099 долларов США. В NVIDIA назвали по одному ноутбуку с RTX 5060 от восьми крупнейших производителей.