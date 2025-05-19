Представители компании продемонстрировали, как тестовые системы с процессорами Panther Lake справляются с различными задачами.

Intel показала на выставке Computex 2025 работоспособные системы с процессорами Panther Lake, сообщает Tom’s Hardware. Это были несколько тестовых платформ (Reference Validation Platforms, RVP) и комплект для разработчиков в тонком компактном корпусе. Представители компании поделились с журналистами своими прогнозами относительно будущих процессоров, но без упоминания каких-либо конкретных характеристик, показателей производительности или результатов тестов — эту информацию начнут публиковать в течение следующих нескольких месяцев.

Источник изображения: Tom's Hardware

В Intel заявили, что процессоры Panther Lake будут такими же энергоэффективными, как Lunar Lake, при этом производительность процессорной части ожидается на уровне Arrow Lake-H, а интегрированной графики — на уровне Lunar Lake. В интегрированной графике новых процессоров присутствуют блоки ускорения вычислительных операций с матрицами (Xe Matrix eXtensions, XMX), которые свойственны нагрузкам, связанным с искусственным интеллектом (ИИ). В Intel не называли конкретные архитектуры; по информации из различных утечек, производительные ядра Panther Lake основаны на архитектуре Cougar Cove, эффективные ядра - на архитектуре Darkmont, а интегрированная графика относится к семейству Celestial и использует вычислительные ядра Xe 3-го поколения.

Платформа для разработчиков. Источник изображения: Tom's Hardware

Представители Intel показали, как тестовые системы с процессорами Panther Lake справляются с различными задачами, в которых используется ИИ. В частности, была продемонстрирована работа с большой языковой моделью для генерации кода игры на языке Python, обработка видео в DaVinci Resolve с применением различных ИИ-инструментов, редактирование изображений — тоже с применением ИИ.

Судя по всему, подготовка к выпуску Intel Panther Lake идёт в соответствии с установленным графиком. Это первые процессоры компании с применением техпроцесса Intel 18A. Массовое производство планируют запустить в конце 2025 года, коммерческая доступность различных устройств с процессорами Panther Lake ожидается в начале 2026 года, скорее всего, после анонсов и презентаций на CES 2026.