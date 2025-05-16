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Moleculo
GALAX планирует представить видеокарты GeForce RTX 50 Hall of Fame в чёрном цвете
Ранее видеокарты выпускались исключительно в белом цвете.

Судя по тизеру, опубликованному GALAX в социальных сетях, компания собирается выпустить чёрные версии видеокарт линейки Hall of Fame (HOF) для энтузиастов и оверклокеров. Видеокарты GALAX HOF всегда отличались полностью белым оформлением, включая белые печатные платы, это была ключевая часть идентичности бренда, пишет VideoCardz.

Источник изображения: @GALAXHQ в социальной сети X (заблокирована в РФ), VideoCardz

Какие конкретные модели собирается выпустить GALAX, не уточняется. Ассортимент белых моделей HOF включает видеокарты RTX 5090D, 5080, 5070 Ti и 5070. Флагманская модель оснащается двумя 16-контактными разъёмами питания, на тизере же представлена видеокарта с одним, кроме того, RTX 5090D в Китае больше не продаются, если верить слухам. На тизере видно, что модель сохранила контакты для установки съёмной «короны» с настраиваемой подсветкой.

Когда GALAX выпустит чёрные модели HOF, неизвестно. Скорее всего, они будут доступны только в Китае.

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#nvidia #видеокарты #galax
Источник: videocardz.com
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Повелитель драных котов
15:49
я дома на удаленке вообще то работаю.в отличии от тебя.мне чтобы писать на си программы ездить никуда не надо,ты смешон просто
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Bernigan
15:49
Ясно фотожопить будешь, потому что хз где ты работаешь, если тест сделал
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Повелитель драных котов
15:48
мне глубьоко плевать на твою веру.в медиум ты всрался.а тест сделаю чуть позже,я в отличии от тебя работаю.а не бездельничаю.а мне нрвится как у тебя припекает
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Bernigan
15:47
ну так сделай экстрим и посмотрим сколько там, сделаешь честно может я тебе поверю
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Повелитель драных котов
15:47
не ври.ты совсем заврался.по себе не суди .я сделал честный тест .в отличии от тебя где нет даже экрана рабочего.ты всегда мошенник.и еще раз .я тебе уже сказал что в разных тестах будет по разному ра...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Bernigan
15:45
Я помню прекрасно тестили этот суперпозишн уже, и твой результат был на 13% выше, не более, и вот это никак не может быть, ты просто мошенник. Потому и не хочешь экстрим делать, потому что опять фотож...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Повелитель драных котов
15:44
ничего не подтвержается .а тоьько то что ты заврался и ты подделал свои да.я не знаю чего там было в прошлый раз а в этот раз я отключил все фоновые проги .вот и резалт.так что гуляй вася/Я тебя прос...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Bernigan
15:42
Ну если не хочешь сделать экстрим, значит подтверждаешь что всё это время фотожопил результат 3060, и примерно столько же будешь фотожопить новый Я помню в прошлый раз ты обогнал на 13%, откуда это в...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Повелитель драных котов
15:41
ага смешно.я тебе еще раз повторяю что я могу записать видео как я после результатов теста выхожу из программы.на то ты что скажешь .а ничего .ты отлично знаешь что ты просрал.3050 конч.ничтожная огры...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Bernigan
15:40
Ясно, отмазки, скорее всего ты прифотожопил результат 3060 туда, потому что примерно столько 3060 и выдаёт, в разгоне правда
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
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