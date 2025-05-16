Ранее видеокарты выпускались исключительно в белом цвете.

Судя по тизеру, опубликованному GALAX в социальных сетях, компания собирается выпустить чёрные версии видеокарт линейки Hall of Fame (HOF) для энтузиастов и оверклокеров. Видеокарты GALAX HOF всегда отличались полностью белым оформлением, включая белые печатные платы, это была ключевая часть идентичности бренда, пишет VideoCardz.

Источник изображения: @GALAXHQ в социальной сети X (заблокирована в РФ), VideoCardz

Какие конкретные модели собирается выпустить GALAX, не уточняется. Ассортимент белых моделей HOF включает видеокарты RTX 5090D, 5080, 5070 Ti и 5070. Флагманская модель оснащается двумя 16-контактными разъёмами питания, на тизере же представлена видеокарта с одним, кроме того, RTX 5090D в Китае больше не продаются, если верить слухам. На тизере видно, что модель сохранила контакты для установки съёмной «короны» с настраиваемой подсветкой.

Когда GALAX выпустит чёрные модели HOF, неизвестно. Скорее всего, они будут доступны только в Китае.