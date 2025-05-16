Судя по тизеру, опубликованному GALAX в социальных сетях, компания собирается выпустить чёрные версии видеокарт линейки Hall of Fame (HOF) для энтузиастов и оверклокеров. Видеокарты GALAX HOF всегда отличались полностью белым оформлением, включая белые печатные платы, это была ключевая часть идентичности бренда, пишет VideoCardz.
Какие конкретные модели собирается выпустить GALAX, не уточняется. Ассортимент белых моделей HOF включает видеокарты RTX 5090D, 5080, 5070 Ti и 5070. Флагманская модель оснащается двумя 16-контактными разъёмами питания, на тизере же представлена видеокарта с одним, кроме того, RTX 5090D в Китае больше не продаются, если верить слухам. На тизере видно, что модель сохранила контакты для установки съёмной «короны» с настраиваемой подсветкой.
Когда GALAX выпустит чёрные модели HOF, неизвестно. Скорее всего, они будут доступны только в Китае.