Характеристики видеокарты нужно урезать.

По последним слухам, новая версия NVIDIA GeForce RTX 5090D может появиться в Китае к июлю и предложить по той же цене только 24 ГБ видеопамяти, сообщает VideoCardz. Информация якобы была озвучена торговым представителем компании Manli. Первоначальная версия RTX 5090D, которая по основным характеристикам была идентична стандартной версии RTX 5090 и не уступала ей в играх, отдельно в Китае больше не продаётся из-за новых экспортных ограничений США, пока ещё сохраняется шанс найти её в составе готовых ПК, утверждают в VideoCardz.

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Ранее появились слухи о том, что NVIDIA готовит новую, ещё более урезанную версию GeForce RTX 5090D для Китая. По своим характеристикам она может быть близка к профессиональной RTX PRO 5000 Blackwell, последняя предлагает 14080 CUDA ядер и 48 ГБ видеопамяти с 384-битной шиной. То, что новую урезанную версию видеокарты планируют продавать по прежней цене, могло бы объяснить отсутствие изменений в наименовании, однако последнее в VideoCardz считают маловероятным. Также ранее в Сети появились слухи, что NVIDIA выпустит новую версию RTX 5090D под видом RTX 5080 Ti или Super для глобального рынка к концу года. Ничего из этого в NVIDIA официально не подтверждали.