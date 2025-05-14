Ожидается, что её характеристики будут ближе к RTX PRO 5000 Blackwell.

NVIDIA может выпустить в Китае новую версию видеокарты GeForce RTX 5090D, значительно более урезанную, по сравнению с первоначальным вариантом, сообщает Wccftech со ссылкой на слухи с китайского форума Baidu. Если верить предыдущим слухам, первоначальная версия GeForce RTX 5090D, которая по игровой производительности не уступала стандартной RTX 5090, больше не может продаваться в Китае из-за новых экспортных ограничений.

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Новый вариант видеокарты урежут не только по исполнительным блокам, но и по памяти, ожидается, что видеокарта по характеристикам будет ближе к RTX PRO 5000 Blackwell, чем к RTX 5090. Профессиональная RTX PRO 5000 Blackwell предлагает 14080 CUDA ядер и 48 ГБ видеопамяти с 384-битной шиной, игровая видеокарта, скорее всего, получит только 24 ГБ видеопамяти.

Характеристики RTX PRO 5000 Blackwell. Источник изображения: NVIDIA, Wccftech

Также источник утверждает, что к концу года NVIDIA может выпустить видеокарту GeForce RTX 5080 Ti или Super. Эта модель может быть переименована в Китае в RTX 5090D, какой в этом смысл, автор не уточняет. Ранее уже ходили слухи о разработке Super версий видеокарт RTX 5080 и 5070, которые якобы получат 24 и 18 ГБ видеопамяти с чипами GDDR7 по 3 ГБ.