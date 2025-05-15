Владелец видеокарты опубликовал результаты тестов.

Владелец профессиональной видеокарты NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell для рабочих станций под псевдонимом privaterbok опубликовал на портале Reddit результаты её тестирования в ряде бенчмарков, сообщает VideoCardz. Видеокарта оказалась на 8…10% быстрее GeForce RTX 5090 в паре тестов, а в более обширном сравнении с небольшим разгоном опередила игрового флагмана в среднем на 14%.

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell набрала 51 776 баллов в бенчмарке 3DMark Time Spy и 28 009 баллов в 3DMark Time Spy Extreme. Результаты RTX 5090 в этих же тестах 47 320 и 25 824 соответственно. В RTX PRO 6000 Blackwell на 10% больше CUDA ядер и результаты в тестах оказались до 10% выше. Разгон графического процессора на 350 МГц и памяти на 2 000 МГц позволил добиться преимущества в отдельных тестах до 16%. В 3DMark Time Spy разогнанная профессиональная видеокарта была на 15% быстрее вместо прежних 9%.

Источник изображения: privaterbok, Reddit

Источник изображения: VideoCardz

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell основана на графическом процессоре GB202, в котором задействованы все блоки, включая 24 064 CUDA ядра. Видеокарта оснащается 96 ГБ видеопамяти GDDR7 с 512-битной шиной и коррекцией ошибок. Всего NVIDIA представила три варианта видеокарты: базовый, рассматриваемый в новости; вариант Max-Q с пониженным энергопотреблением и системой охлаждения с центробежным вентилятором; серверный вариант для установки в стойку. Базовый вариант стоит около 8 000 долларов США, однако отмечается, что разработчики и исследователи могут попытаться получить грант на эту видеокарту от NVIDIA, снизив её стоимость на величину до 5 000 долларов США.