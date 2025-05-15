Экран можно поворачивать в одной плоскости

Antec анонсировала системы жидкостного охлаждения для процессоров класса All-in-One (AIO) под названием Vortex View, сообщает TechPowerUp. В дальнейшем компания продемонстрирует новинку на выставке Computex 2025.

Источник изображения: Antec, TechPowerUp

Одной из отличительных особенностей новинки является большой IPS дисплей диагональю 5 дюймов, который крепится на водоблок, может свободно поворачиваться в одной плоскости и подключается к системе через USB. Дисплей можно использовать для отображения визуальных эффектов или различной системной статистики. За дисплеем находится настраиваемая подсветка, которая будет освещать окружающие компоненты.

Управление дисплеем и подсветкой СЖО осуществляется с помощью фирменного программного обеспечения Antec — совершенно новой программной платформы iUnity, которая позволит настроить и другие рабочие параметры.

Источник изображения: Antec, TechPowerUp

На момент написания технические характеристики Antec Vortex View не уточняются. Судя по опубликованным изображениям, компания готовит, как минимум, версию с радиатором типоразмера 360 или 420 мм. Какие используются вентиляторы, не уточняется, можно предположить, что это уже представленные компанией модели Tranquil 120 с гидродинамическими подшипниками, скоростью вращения до 2000 об/мин, воздушным потоком до 59,23 кубических футов в минуту (CFM) и давлением до 2,46 мм вод. ст.