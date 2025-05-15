Модель входит в число новых белых видеокарт Asus.

Asus опубликовала расширенный анонс о выпуске белых видеокарт NVIDIA в линейках ROG, TUF Gaming и Prime. Выяснилось, что компания готовит сразу несколько вариантов TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti White Edition — стандартный и BTF. Вариант BTF (Back to the Future) оснащается новым скрытым адаптером питания GC-HPWR. Использовать этот адаптер можно только с совместимой материнской платой, где есть соответствующий разъём, но сама видеокарта совместима и с обычными платами: адаптер GC-HPWR съёмный.

Источник изображения: Asus

Что касается остальных вариантов, Asus выпустит белые ROG Astral GeForce RTX 5090 и RTX 5080 White Edition, Prime GeForce RTX 5070. Видеокарты появятся в разное время, так, Prime GeForce RTX 5070 и TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti White Edition (не BTF) ожидаются в продаже уже к концу мая, остальные выпустят в течение третьего квартала.

Источник изображения: Asus

Источник изображения: Asus

Asus также напоминает о фирменных белых блоках питания. Для ROG Astral GeForce RTX 5090 и RTX 5080 White Edition компания рекомендует блок питания ROG Thor 1200W Platinum III White Edition, который появится в конце мая. Для менее мощных видеокарт можно обратить внимание на такие блоки питания, как TUF Gaming 1000W Gold White Edition и Prime 750W/850W Gold.