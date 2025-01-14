Это позволит использовать такие видеокарты в обычных сборках без материнских плат ASUS BTF 2.0.

ASUS пересмотрела концепцию фирменных видеокарт с бескабельным питанием BTF 2.0 (Back to the Future), приняв решение не отказываться от классических разъёмов питания PCIe на таких моделях, а скрытый разъём питания GC-HPWR сделать съёмным, сообщает HardwareLuxx. Это позволит использовать видеокарты ASUS BTF 2.0 в обычных системах — без материнских плат с разъёмом питания HPCE, к которому такие модели подключаются с помощью коннектора GC-HPWR.

Новый подход к конструкции видеокарт ASUS BTF 2.0: стандартный разъём питания 12V-2x6 и коннектор GC-HPWR со съёмным удлинителем-переходником. Источник изображения: ASUS, HardwareLuxx

Когда появится новое поколение видеокарт с доработанной конструкцией ASUS BTF 2.0, пока неизвестно.

Кроме этого, саму конструкцию GC-HPWR доработали: надёжность повышена за счёт металлического корпуса, увеличена ширина контактов и количество используемой меди. Последнее способствует снижению температур и позволяет передавать больше мощности. По информации HardwareLuxx, GC-HPWR при необходимости может передать более 600 Вт. До 1000 Вт.

Тот самый съёмный удлинитель. Источник изображения: ASUS, HardwareLuxx

Комплектующие ASUS BTF 2.0 позволяют собрать эстетически привлекательную систему со скрытым подключением и прокладкой кабелей. Например, в случае с материнскими платами все основные разъёмы выведены на тыльную сторону. В ассортимент комплектующих ASUS BTF 2.0 входят материнские платы, видеокарты, системы охлаждения и корпуса.