Новинки привезут на Computex 2025.

Zotac привезёт на Computex 2025 ассортимент новых мини-ПК и встраиваемых решений с расширенными возможностями для искусственного интеллекта (ИИ). В частности, это мини-ПК серии E: модели серии EN на базе процессоров Intel Core Ultra 200 в корпусе объёмом 8,48 л; ещё более компактные модели серии EA на базе процессоров AMD Ryzen AI Max 300 в корпусе объёмом 2,65 л. По информации VideoCardz, модели серии EN будут оснащаться дискретной графикой NVIDIA вплоть до GeForce RTX 5070 Ti, также компания представит 2,65-литровые компьютеры с RTX 5060 Ti.

Источник изображения: Zotac

Помимо прочего, компания привезёт на выставку встраиваемые системы ZBOX PRO Embedded; мини-ПК на базе платформы NVIDIA Jetson Super; MXM видеокарты NVIDIA RTX Pro Blackwell, как утверждается, первые в мире; мини-ПК AI BOX с пиковой совокупной производительностью в задачах ИИ до 856 триллионов операций в секунду (TOPS), компьютеры оснащены выделенными модулями для ускорения ИИ.

Накануне также стало известно, что Zotac покажет на Computex 2025 прототип нового игрового КПК Zone 2. На этот раз он будет работать под управлением оптимизированной операционной системы Manjaro Linux.