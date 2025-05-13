Для устройства выбрали не Microsoft Windows 11 и не Valve SteamOS.

Zotac привезёт на выставку Computex 2025 новые мини-ПК и игровые КПК, включая прототип Zotac Zone 2 с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, сообщает VideoCardz. Что интересно, в качестве операционной системы для устройства выбрали не Microsoft Windows 11 и не Valve SteamOS — прототип Zone 2 работает под управлением модифицированной Manjaro Linux. О каких модификациях идёт речь, компания пока не рассказала.

Источник изображения: Zotac

Это объявление появилось как раз в то время, когда Valve расширяет поддержку SteamOS для устройств сторонних производителей. Первым таким устройством станет Lenovo Legion Go S. Valve вносит изменения в программу проверки совместимости Deck Verified.

Zotac Zone 2 был продемонстрирован на выставке CES 2025 как один из первых портативных игровых компьютеров с процессором AMD Strix Point. К сожалению, компания так и не выпустила устройство, это всё ещё прототип. Возможно, ситуация со сроками выхода прояснится на Computex 2025.