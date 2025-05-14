Энтузиасты уже намереваются проверить, как RTX 5090 будет работать в системах с процессорами Intel Core 2 Duo и Core 2 Quad.

Для установки новейших графических драйверов NVIDIA (Game Ready 576.40) не требуется поддержка процессором инструкции POPCNT, сообщает Tom’s Hardware. Ранее эти инструкции требовались и почему ситуация изменилась, специалисты не знают. Это может быть непреднамеренное изменение и в скором времени всё вернут обратно.

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Инструкция POPCNT ранее уже неоднократно фигурировала в новостях, поскольку становилась обязательной для работы того или иного программного обеспечения, включая операционную систему Windows 11 24H2. Владельцев современных компьютеров это не должно беспокоить: инструкции POPCNT поддерживаются процессорами Intel, начиная с семейства Nehalem, и процессорами AMD, начиная с семейства Barcelona.

Отсутствие в новом драйвере NVIDIA обязательного требования к наличию у процессора поддержки инструкций POPCNT теоретически может позволить объединить современные видеокарты GeForce RTX с очень старыми системами. Энтузиасты уже намереваются проверить, как RTX 5090 будет работать в системах с процессорами Intel Core 2 Duo и Core 2 Quad.