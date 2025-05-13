Для сторонних устройств под управлением операционной системы от Valve.

Компания Valve анонсировала изменения в системе оценки совместимости игр Deck Verified. Ранее система была ориентирована только на Steam Deck, но с появлением сторонних игровых КПК под управлением операционной системы SteamOS потребовалась новая категория совместимости. Теперь компания будет предоставлять отдельные оценки совместимости игр для Steam Deck и для SteamOS.

Информация о совместимости Portal 2 и SteamOS. Источник изображения: Valve

Оценка совместимости игр со SteamOS проста и понятна: игра либо поддерживается, либо не поддерживается. Чтобы получить статус поддерживаемой, на SteamOS должна работать не только сама игра, но и всё связанное с ней программное обеспечение, необходимое для её полноценной работы, включая лаунчеры и античиты. Оценивать совместимость той или иной игры с особенностями каждого конкретного устройства невозможно, поэтому компания ограничивается проверкой совместимости с операционной системой. Учитывая все эти особенности и нюансы, в Valve подсчитали, что более 18000 игр получат статус «Поддерживается» на момент запуска обновлённой системы оценки в течение следующих нескольких недель.

Первым сторонним устройством под управлением SteamOS станет игровой КПК Lenovo Legion Go S. В его основе AMD Ryzen Z1 Extreme, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-6400, твердотельный накопитель PCIe Gen 4 объёмом до 1 ТБ и аккумулятор ёмкостью 55,5 Вт·ч. Устройство получило 8-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1920 на 1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 500 нит.