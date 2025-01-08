Первый игровой КПК стороннего производителя с официальной лицензией на использование SteamOS.

Valve объявила, что Lenovo Legion Go S становится первым портативным игровым компьютером стороннего производителя с официальной лицензией на использование SteamOS — операционной системы от Valve на основе Linux.

Компания Lenovo представила Legion Go S на выставке CES 2025 в числе множества других новинок. Устройство будет доступно в разных версиях, не только со SteamOS, но и с предустановленной Windows 11, также будут доступны разные аппаратные конфигурации, в том числе, отличающиеся процессорами (APU).

Lenovo Legion Go S Powered by SteamOS. Источник изображения: Lenovo

Lenovo Legion Go S в тёмно-фиолетовом цвете Nebula Violet будет поставляться с предустановленной SteamOS, в то время как вариант в белом цвете Glacier White будет поставляться с Windows 11, хотя не исключено, что в перспективе ассортимент вариантов расширится.

Lenovo Legion Go S оснащается 8-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1920 на 1200 пикселей и поддержкой до 10 одновременных касаний. Дисплей поддерживает переменную частоту обновления до 120 Гц, также заявлено 100-процентное покрытие цветового пространства sRGB и максимальная яркость 500 нит. КПК будет доступен с разными APU от компании AMD, в числе которых упоминается Ryzen Z2 Go, эксклюзивный вариант, который, вероятно, станет основой самых доступных конфигураций.

Lenovo Legion Go S. Источник изображения: Lenovo

По информации AMD, в Ryzen Z2 Go объединили 4 процессорных ядра с поддержкой многопоточности и рабочими частотами в диапазоне 3,8…4,3 ГГц, а также 12 вычислительных блоков интегрированной графики. На момент написания на сайте компании не уточняются архитектуры, но, по неподтверждённой информации, это Zen 3+ для процессорных ядер и RDNA 2 для интегрированной графики.

В максимальной конфигурации Lenovo Legion Go S предложит AMD Ryzen Z1 Extreme. Этот APU сочетает 8 ядер Zen 4 с поддержкой многопоточности и 12 вычислительных блоков интегрированной графики RDNA 3. Кроме этого, в максимальном оснащении КПК предложит 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-6400 и твердотельный накопитель M.2 ёмкостью до 1 ТБ.

В числе прочих характеристик Lenovo Legion Go S, аккумулятор ёмкостью 55 ватт-час с поддержкой быстрой зарядки, Micro SD карт-ридер, пара разъёмов USB4, комбинированный аудио-разъём, два встроенных динамика мощностью 2 Вт. Заявлена поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Габариты устройства 299x127,55x22,6 мм, вес — около 740 г.

Источник изображения: Lenovo

На данный момент не до конца понятно, в какое время какая из версий Lenovo Legion Go S появится в продаже. Так, в январе компания планирует выпустить вариант с рекомендованной ценой для американского рынка от 729,99 долларов США. При этом в примечаниях компания указывает, что вариант с AMD Ryzen Z1 Extreme появится в апреле. Дополнительные конфигурации (AMD Ryzen Z2 Go и Windows 11?) за рубежом ожидаются к маю, рекомендованная цена от 599,99 долларов США. Версия компьютера с предустановленной SteamOS тоже появится в мае с рекомендованной ценой от 499,99 долларов США. В числе аксессуаров компания отдельно предлагает защитное стекло толщиной 0,45 мм.

Valve в своём объявлении подчёркивает, что лицензированная для сторонних устройств SteamOS — это та же операционная система, что используется на Steam Deck.