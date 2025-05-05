Эксклюзивная линейка видеокарт для определённых регионов Ближнего Востока.

ASUS расширит свою эксклюзивную линейку видеокарт ROG Astral Dhahab для Ближнего Востока, выпустив в этом исполнении GeForce RTX 5080, сообщает VideoCardz. Предлагая ту же ультра-премиальную эстетику, что и ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab Edition, представленная два месяца назад, новинка будет более доступной как в плане наличия, так и в плане цены, предполагают в VideoCardz. Тем не менее, модель ожидаемо будет дорогой по сравнению с другими RTX 5080, нацеленными на более массовый сегмент. По информации VideoCardz, первоначально ROG Astral GeForce RTX 5080 Dhahab Edition появится в версии Core, планы по выпуску разогнанной OC версии пока не подтверждены.

ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab Edition. Источник изображения: ASUS, VideoCardz

Видеокарты Dhahab были впервые представлены на мероприятии в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, и специально разработаны для воплощения «эстетики и инноваций Ближнего Востока». В настоящее время ASUS не разместила ROG Astral GeForce RTX 5080 Dhahab Edition ни на одном из своих региональных веб-сайтов, конкретные сведения о доступности и ценах пока не объявлены, однако ожидается, что эти модели будут предлагаться в виде ограниченной серии и распространяться в определённых регионах Ближнего Востока.