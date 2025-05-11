Видеокарту действительно разрабатывали, но так и не выпустили.

YouTube блогер и оверклокер, известный под псевдонимом Der8auer, раздобыл рабочий прототип NVIDIA Titan Ada. Компания действительно разрабатывала эту видеокарту и, судя по всему, она была практически готова. Прототип выглядит как вполне завершённый продукт: присутствует брэндинг Titan и свойственная этой линейке бежево-золотистая расцветка. Неизвестно, почему видеокарту так и не выпустили, это был бы надёжный апгрейд в середине жизненного цикла серии, пишет VideoCardz.

Сравнение с GeForce RTX 4090. Источник изображения: Der8auer EN, YouTube

Как и предыдущие прототипы, NVIDIA Titan Ada отличается необычной конструкцией из нескольких печатных плат: основная плата с графическим процессором располагается параллельно материнской плате при классической установке видеокарты в слот PCI Express, т.е. в горизонтальной плоскости. Это позволяет реализовать сквозное движение воздуха через радиатор системы охлаждения, которая в рассматриваемой видеокарте занимает четыре слота расширения и оснащается тремя вентиляторами, один из которых скрыт в центре. В отличие от предыдущего прототипа рассматриваемый имеет два 16-контактных разъёма дополнительного питания.

Совместимых драйверов для видеокарты нет, специалисту удалось подобрать бета драйвер 2023 года, с которым программное обеспечение может распознать некоторые из характеристик видеокарты и возможно провести некоторые тесты. В основе NVIDIA Titan Ada полная версия графического процессора AD102 с CUDA ядрами в количестве 18432 штук и 48 ГБ видеопамяти GDDR6X 384-битной шиной. Базовая частота графического процессора составляет 2235 МГц, частота в режиме ускорения 2520 МГц, общая пропускная способность память 1008 ГБ/с.

Источник изображения: Der8auer EN, YouTube

NVIDIA Titan Ada на 15% опередила GeForce RTX 4090 в 3DMark Time Spy Extreme, в свою очередь, GeForce RTX 5090 на 11% быстрее Titan Ada. В Speed Way прототип продемонстрировал 7-процентное преимущество над RTX 4090. Удалось провести тестирование и в Cyberpunk 2077: в среднем Titan Ada на 22% опередила RTX 4090 в 4K разрешении без трассировки лучей и на 21% отстала от RTX 5090.

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