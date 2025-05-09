Небольшое обновление, изменяющее значения некоторых параметров.

AMD выпустила обновлённый комплект для разработчиков игр FidelityFX Software Development Kit, сообщает VideoCardz. Наиболее важным для любителей игр изменением авторы ресурса считают новую версию FidelityFX Super Resolution (FSR) под номером 3.1.4. Компания AMD ранее выпустила FSR 4, но эта технология пока остаётся эксклюзивной только для новых видеокарт, построенных на базе архитектуры RDNA 4, владельцы видеокарт прошлых поколений продолжают использовать FSR 3, поэтому обновления для этой итерации технологии по-прежнему важны.

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Тем не менее, FSR 3.1.4 не несёт в себе каких-либо масштабных изменений. Инженеры AMD изменили значения некоторых параметров, что должно устранить артефакты в виде шлейфов при раскрытии объектов (disocclusion ghosting) в небольшом количестве игр.

Тем временем каких-либо официальных новостей о реализации поддержки технологии FSR 4 на видеокартах RDNA 3 не поступает. Не так давно данного вопроса коснулся инсайдер Moore’s Law Is Dead. Источники инсайдера утверждают, что инженеры компании работают над портированием технологии, но поделиться им пока нечем, сообщали в OC3D.

К слову, ранее архитектор игровых консолей Sony Марк Черни (Mark Cerny) рассказал в интервью Eurogamer, что следующая версия технологии PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) должна быть похожа на FSR 4. Это не будет то же самое из-за аппаратных различий и различий в целевых показателях производительности, но, пожалуй, главным в заявлении специалиста является то, что вычислительные преимущества архитектуры RDNA 4, такие как поддержка разреженных матриц, не являются ключевыми для работы FSR 4.

Вероятно, под этим подразумевается то, что технологию можно адаптировать для работы на графических архитектурах прошлого поколения, но при достаточной вычислительной производительности в задачах, связанных с искусственным интеллектом. Производительности 300 триллионов операций в секунду (TOPS) PlayStation 5 Pro хватит, считает Черни, а вот хватит ли производительности видеокарт Radeon RX серии 7000 — неизвестно. Например, Tom’s Hardware указывают для RX 9070 XT теоретическую пиковую производительность на операциях INT4 более 1500 TOPS, а RX 7900 XTX — примерно 123 TOPS.