Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Следующим этапом эволюции апскейлера Sony PSSR станет обновление до уровня FSR 4 в 2026 году
В 2025 году Sony планирует начать внедрение новой нейросети для PS5 Pro.

Инженеры Sony продолжают развивать апскейлер PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) для игровой консоли PlayStation 5 Pro, в 2026 году технология должна выйти на уровень FSR 4, рассказал архитектор игровых консолей Sony Марк Черни (Mark Cerny) в интервью Eurogamer: «… Наша цель в рамках следующей эволюции PSSR — предложить нечто очень похожее на апскейлер FSR 4 в играх 2026 года для PS5 Pro; он должен принимать те же входные данные и выдавать по сути те же выходные данные …».

Источник изображения: Marcos Ferreira, Unsplash (отредактировано)

Специалист дал понять, что PSSR не будет копией FSR 4. В частности, по причине того, что возможности оборудования PlayStation 5 Pro и видеокарт RDNA 4 несколько различны, а также из-за различных целевых показателей производительности на игровых консолях и персональных компьютерах: «… у нас будут собственные реализации каждого из алгоритмов, разработанных в ходе сотрудничества», — сказал Черни, подчеркнув аппаратное и архитектурное преимущество дискретных видеокарт RDNA 4, включая поддержку вычислительных операций с разреженными матрицами, что значительно повышает производительность в задачах, связанных с искусственным интеллектом. Тем не менее специалист считает, что поддержка разреженности не является необходимой для работы FSR 4, а теоретической производительности 300 триллионов операций в секунду (8-бит), которую обеспечивает PS5 Pro, будет достаточно для работы нового апскейлера.

Sony и AMD объявили о сотрудничестве в рамках проекта под кодовым названием Amethyst в конце 2024 года. Проект преследует две основные цели:

  • Краткосрочная цель — совместная разработка архитектур нейронных сетей и стратегий обучения для игровой графики.
  • Долгосрочная цель — совместная работа над совершенствованием аппаратной архитектуры для машинного обучения, которая обеспечит быструю работу нейронных сетей для игровой графики.

«Нейронная сеть (и методика обучения) в апскейлере FSR 4 — это первые результаты сотрудничества Amethyst», — сказал Черни.

Совместная работа в данном направлении началась задолго до 2024 года, полноценное сотрудничество началось в конце 2023 года. В это время инженеры Sony уже заканчивали разработку PSSR, поэтому не все наработки, представленные в FSR 4, успели адаптировать для PSSR. Эта работа потребует значительных временных ресурсов. Перед крупным обновлением, запланированным на следующий год, в 2025 году компания планирует начать внедрение новой нейросети для PS5 Pro наряду с продолжением активного продвижения PSSR среди разработчиков игр.

В заключение можно также отметить слова Черни о том, что в рамках проекта создаются технологии, которые можно использовать не только на игровых консолях PlayStation, но и других устройствах с возможностями машинного обучения, а разработчики смогут свободно переносить код с устройства на устройство.

#amd #видеокарты #игры #sony #playstation 5 #игровые консоли
Источник: eurogamer.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Петербурге заморожено строительство импортозамещающего производства деталей для турбин
8
Пользователи столкнулись с массовым "вымиранием" DVD, выпущенных WB в 2006-2008 годах
22
PRO Hi-Tech и VIK-on выяснили причину оплавления разъёмов питания RTX 5090
27
В XDA озвучили 5 причин низкой популярности видеокарт AMD среди геймеров
20
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарту, и чем порадуют геймеров в апреле NVIDIA и AMD
7
GSMArena выпустило подробный обзор Apple iPhone 16e
+
Марсоход Curiosity нашёл на Красной планете химический элемент, необходимый для формирования жизни
+
Специалистам из Hardware Busters прислали AMD FX-4100 вместе Ryzen 7 9800X3D
3
AMD Ryzen X получит 24 ядра Zen 6 и 160 МБ кэша L3
5
OnePlus 13T выйдет примерно в мае и станет самым доступным смартфоном на базе Snapdragon 8 Elite
1
В Зеленограде построят новую дорогу с тоннелем
+
Посадочный лунный модуль Athena перевернулся при посадке на поверхность Луны
4
В Китае начали тестирование отечественного EUV-оборудования на основе разрядной плазмы
2
В Европе разрабатывают технологию водородной плазмы для экологичного производства стали
4
На рынке Индии появился мотоцикл 2025 TVS Ronin по цене 135 000 рупий (138 000 рублей)
4
Секретный космический шаттл США X-37B вернулся из 434-дневного "путешествия"
+
Asus выпустила игровой монитор XG27UCDMG с 26.5-дюймовой 4K-панелью QD-OLED и широким набором портов
4
Пользователь купил на Amazon поддельный процессор AMD Ryzen 7 9800X3D
3
NVIDIA готовит самую мощную RTX 6000 - 24 064 ядра CUDA и 96 ГБ памяти GDDR7
1
Производители смартфонов выпустят в первой половине года три компактных устройства с диагональю 6,3″
+

Популярные статьи

Что означает «ИИ уровня доктора наук», представленный OpenAI за 20 000 долларов в месяц
6
Собираем топовый игровой ПК за 1 274 000 рублей для всех ААА-игр на максимальных настройках графики
60
Итоги гоночного уик-энда 8-9 марта
+
Куда пропали видеокарты NVIDIA, и почему геймерам остаётся надеяться только на Лизу Су и AMD
230
Сборка ретро-ПК — часть 7. Захват видеосигнала с VGA-выхода старого ПК
13
BlackRock отказался от политики DEI - победа геймеров над одной из повесток
1
В КНДР показали строящуюся атомную подлодку с возможностью запуска стратегических крылатых ракет
2
Выбор и небольшой обзор ноутбука MONSTER Tulpar T7 v20.3
11
Последнее исследование выявило сходство мегалодона с лимонной, а не с белой акулой
1
Почему днём небо синее, а на закате красное - объясняем физику простыми словами
6

Сейчас обсуждают

ЮРА ОНИЩЕНКО
14:10
Взял 7700 без Х за 21 тыс, на 7700 достаточно только РВО включить, даже не настроить, как процессор догоняет убогий 13900к, который не гониться и горит. Взял мать Asus ROG Strix B650E-I GAMING WIFI з...
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
Gamandril
14:08
Проблема АМД была в том, что тупые разработчики не оптимизировали ничего на ПК, хотя консоли прекрасно себе работали на АМД. Из-за этого были всякие просадки известные как AMDип. Интел можно сделать л...
В XDA озвучили 5 причин низкой популярности видеокарт AMD среди геймеров
unhurtable
14:07
Что ТЫ надумал, сделал?
Лидер Сирии заявил о желании Дамаска сохранить стратегические связи с Россией
FelsheR12345
13:57
Можно и потом, но я бы в дорогой комп сразу купил. Жене на 512шку с пол месяца назад ТОЛЬКО винду и офис накатил - уже больше половины винта её различным софтом и хламом забиты. И скоро будет "почему ...
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
Gamandril
13:56
По последним данным АМД распродали все видеокарты. Пытаться перейти на зеленые карты потому что мнение одного микроба с хда вот такое это идиотизм. У них и все видеокарты зеленых лучше с трассировкой ...
В XDA озвучили 5 причин низкой популярности видеокарт AMD среди геймеров
Roditch
13:52
Ну так для системы вполне достаточно. Если 512 мало, то можно купить ещё один накопитель нужного объёма.
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
Александр Козаченко
13:52
Может надо разобрать и аккуратно всё протереть от пыли и в том числе саму линзу , я так свои два двд-рв на ПК "типа отреставрировал" , но у меня лотки вощще не выезжали , теперь оба работают
Пользователи столкнулись с массовым "вымиранием" DVD, выпущенных WB в 2006-2008 годах
FelsheR12345
13:45
Эх, кто-то объяснил моим родственникам что 512 достаточно.)
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
Александр Мухин
13:45
Вероятность появления FSR 4 на RDNA 3 низкая. Там придется делать либо заметно обрезанную версию, либо она будет работать медленно.
Пользователи PlayStation 5 Pro получат возможность использовать FSR 4 от AMD
Продырявленный owzod
13:44
Трудовую покажи, пиздaбол eбyчий
В Петербурге заморожено строительство импортозамещающего производства деталей для турбин
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем