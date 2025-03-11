В 2025 году Sony планирует начать внедрение новой нейросети для PS5 Pro.

Инженеры Sony продолжают развивать апскейлер PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) для игровой консоли PlayStation 5 Pro, в 2026 году технология должна выйти на уровень FSR 4, рассказал архитектор игровых консолей Sony Марк Черни (Mark Cerny) в интервью Eurogamer: «… Наша цель в рамках следующей эволюции PSSR — предложить нечто очень похожее на апскейлер FSR 4 в играх 2026 года для PS5 Pro; он должен принимать те же входные данные и выдавать по сути те же выходные данные …».

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Специалист дал понять, что PSSR не будет копией FSR 4. В частности, по причине того, что возможности оборудования PlayStation 5 Pro и видеокарт RDNA 4 несколько различны, а также из-за различных целевых показателей производительности на игровых консолях и персональных компьютерах: «… у нас будут собственные реализации каждого из алгоритмов, разработанных в ходе сотрудничества», — сказал Черни, подчеркнув аппаратное и архитектурное преимущество дискретных видеокарт RDNA 4, включая поддержку вычислительных операций с разреженными матрицами, что значительно повышает производительность в задачах, связанных с искусственным интеллектом. Тем не менее специалист считает, что поддержка разреженности не является необходимой для работы FSR 4, а теоретической производительности 300 триллионов операций в секунду (8-бит), которую обеспечивает PS5 Pro, будет достаточно для работы нового апскейлера.

Sony и AMD объявили о сотрудничестве в рамках проекта под кодовым названием Amethyst в конце 2024 года. Проект преследует две основные цели:

Краткосрочная цель — совместная разработка архитектур нейронных сетей и стратегий обучения для игровой графики.

Долгосрочная цель — совместная работа над совершенствованием аппаратной архитектуры для машинного обучения, которая обеспечит быструю работу нейронных сетей для игровой графики.

«Нейронная сеть (и методика обучения) в апскейлере FSR 4 — это первые результаты сотрудничества Amethyst», — сказал Черни.

Совместная работа в данном направлении началась задолго до 2024 года, полноценное сотрудничество началось в конце 2023 года. В это время инженеры Sony уже заканчивали разработку PSSR, поэтому не все наработки, представленные в FSR 4, успели адаптировать для PSSR. Эта работа потребует значительных временных ресурсов. Перед крупным обновлением, запланированным на следующий год, в 2025 году компания планирует начать внедрение новой нейросети для PS5 Pro наряду с продолжением активного продвижения PSSR среди разработчиков игр.

В заключение можно также отметить слова Черни о том, что в рамках проекта создаются технологии, которые можно использовать не только на игровых консолях PlayStation, но и других устройствах с возможностями машинного обучения, а разработчики смогут свободно переносить код с устройства на устройство.