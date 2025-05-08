ASUS поднялась на второе место.

По сравнению с прошлым годом количество OLED-мониторов, отгруженных по всему миру, в первом квартале 2025 года выросло на 175%, сообщает Tweakers со ссылкой на данные аналитического агентства TrendForce. Всего было поставлено около 507000 мониторов. Аналитики ожидают, что во втором квартале этот показатель вырастет до 650000 единиц, а за весь 2025 год производители поставят 2,58 млн мониторов — на 81 процент больше, чем в прошлом году. В тройку лидеров вошли Samsung, ASUS и MSI.

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Большинство OLED-мониторов по-прежнему поставляет компания Samsung, доля рынка которой составляет 22%. Наибольшей популярностью пользуются флагманские модели диагональю 49 дюймов: 40 процентов отгружаемых OLED-мониторов Samsung составляют именно такие модели. Мониторы ASUS стали пользоваться спросом: за прошедший квартал компания переместилась с четвёртого на второе место, заняв 21,6% рынка. В феврале и марте ASUS превзошла конкурентов по поставкам. Количество отгруженных OLED-мониторов MSI выросло на 63% от года к году благодаря выпуску новых моделей и агрессивной стратегии — это наибольший темп роста среди всех компаний. MSI заняла третье место с долей рынка 14%.

Источник изображения: TrendForce

Аналитики отмечают рост спроса на 27-дюймовые OLED-мониторы Samsung с разрешением UHD, что укрепит позицию компании в будущем. У LG спросом пользуется широкоформатная 45-дюймовая модель с разрешением WUHD, компания занимает четвёртое место с долей 13%, но может отстать от конкурентов из-за отсутствия 27-дюймовых UHD-моделей. На 3-4 место в будущем претендует Dell, сейчас компания занимает пятую позицию с долей 11%, однако недавно выпустила востребованные новинки и может нарастить поставки.