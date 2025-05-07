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Moleculo
Более чем 200 игр поддерживают технологию масштабирования изображения Intel XeSS
Список планируют активно расширять.

Более чем 200 игр поддерживают технологию масштабирования изображения Intel Xe Super Sampling (XeSS), объявила Intel, это важная веха для технологии компании, нацеленной на повышение графической производительности. В то время как Intel продолжает расширять совместимость XeSS, текущие усилия в основном сосредоточены на интеграции и доработке XeSS 2 — новейшего набора технологий, включающего XeSS Low Latency для снижения задержки и XeSS Frame Generation для генерации кадров.

Источник изображения: Intel

В настоящее время 19 игр поддерживают XeSS 2, сообщили в Intel. Свежий список игр компания не опубликовала. На момент написания официальный подсайт XeSS перечисляет 13 наименований, а база данных PC Gaming Wiki — 16; всего насчитывается 20 игр, использующих XeSS 2. Реализация варьируется в этих играх — генерация кадров часто отсутствует и выпускается как последующее обновление после первоначальной реализации масштабирования изображения.

Список игр с поддержкой XeSS 2.

Источник изображения: Intel

Также Intel опубликовала новые результаты тестирования дискретной видеокарты Arc B580 и интегрированного графического процессора Arc 140T, подтверждая потенциал технологий XeSS. Intel ожидает дальнейшего расширения списка поддерживаемых игр со средней скоростью пополнения новинками примерно одно наименования в неделю.

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#intel #видеокарты
Источник: videocardz.com
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