Список планируют активно расширять.

Более чем 200 игр поддерживают технологию масштабирования изображения Intel Xe Super Sampling (XeSS), объявила Intel, это важная веха для технологии компании, нацеленной на повышение графической производительности. В то время как Intel продолжает расширять совместимость XeSS, текущие усилия в основном сосредоточены на интеграции и доработке XeSS 2 — новейшего набора технологий, включающего XeSS Low Latency для снижения задержки и XeSS Frame Generation для генерации кадров.

Источник изображения: Intel

В настоящее время 19 игр поддерживают XeSS 2, сообщили в Intel. Свежий список игр компания не опубликовала. На момент написания официальный подсайт XeSS перечисляет 13 наименований, а база данных PC Gaming Wiki — 16; всего насчитывается 20 игр, использующих XeSS 2. Реализация варьируется в этих играх — генерация кадров часто отсутствует и выпускается как последующее обновление после первоначальной реализации масштабирования изображения.

Список игр с поддержкой XeSS 2.

Источник изображения: Intel

Также Intel опубликовала новые результаты тестирования дискретной видеокарты Arc B580 и интегрированного графического процессора Arc 140T, подтверждая потенциал технологий XeSS. Intel ожидает дальнейшего расширения списка поддерживаемых игр со средней скоростью пополнения новинками примерно одно наименования в неделю.