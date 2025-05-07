Устраняются условия, которые потенциально могут привести к сдвигу Vmin при продолжительной низкой нагрузке.

Intel выпустила 1 мая новое обновление микрокода для процессоров LGA 1700 с исправлениями для повышения стабильности. Небольшое обновление 0x12C уже было представлено в марте. По информации ComputerBase, оно исправило проблему в работе технологии eTVB, хотя ранее сообщалось, что это рутинное обновление, которое не имеет отношения к проблемам нестабильности. Теперь представлен микрокод 0x12F, который дополнительно оптимизирует работу систем при небольшой нагрузке в течение длительного периода времени.

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«Этот новый микрокод вносит дополнительные улучшения с целью устранения условий работы системы, которые потенциально могут привести к нестабильности из-за сдвига Vmin (Vmin Shift) на настольных системах с процессорами Intel Core 13-го и 14-го поколения. Intel выпускает это обновление 0x12F, основываясь на результатах проверки ограниченного количества отчётов о работе систем в течение нескольких дней с низкой активностью и малопоточными рабочими нагрузками».

В частности, компания ASRock уже начала распространять новый микрокод через обновление BIOS для своих материнских плат. По данным Intel, новое обновление не должно повлиять на производительность. Значения PL1 и PL2 остаются неизменными.