MSI и ASUS уже начинают выпускать обновления BIOS.

Компании MSI и ASUS выпускают для материнских плат Intel Z790 новые BIOS с микрокодом 0x12C, сообщает UNIKO’s Hardware.

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В случае MSI обновление доступно не для всех материнских плат, например, новый BIOS уже можно загрузить для платы MAG Z790 TOMAHAWK WIFI, а для MEG Z790 ACE обновление ещё не выпустили. В случае ASUS новые BIOS пока не представлены официально, ссылки на загрузку бета-версий опубликованы для энтузиастов на форуме компании. Какие изменения приносят новые прошивки, точно неизвестно, подробностей нет, но, похоже, обновление не связано с проблемами нестабильности из-за сдвига минимального рабочего напряжения (Vmin Shift). Проблема была окончательно решена в прошлом обновлении микрокода 0x12B, новое же обновление в Intel описывают как очередное «рутинное» обновление программного обеспечения платформы.

«Последним исправлением микрокода, конкретно касающимся нестабильности Vmin Shift, была версия 0x12B. Последующие выпуски, включая 0x12C, сосредоточены на других изменениях и не содержат обновлений, связанных с Vmin Shift. Версия 0x12C является частью официального, регулярного, рутинного цикла обновления и не имеет отношения к проблеме нестабильности», — сообщество Intel.

Есть ли какие-либо изменения в производительности между версиями 0x12B и 0x12C, на момент написания не сообщается. Интересно, что микрокод 0x12C датирован сентябрём 2024 года, т.е. он был готов примерно через месяц после 0x12B, но обновления BIOS начинают выходить только сейчас, отметили в UNIKO’s Hardware.