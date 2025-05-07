Компьютер получит до 96 ГБ оперативной памяти.

Beelink готовится выпустить GTR9 Pro AI — новый мини-компьютер с процессором серии AMD Ryzen AI MAX 300. Система, оцениваемая примерно в 1800 долларов США, пополняет растущий список устройств, использующих недавно анонсированные APU Strix Halo, и представляет собой значительное дополнение к развивающемуся рынку производительных мини-ПК. Объявление последовало через несколько месяцев после первоначальной презентации серии Ryzen AI MAX компанией AMD, сообщает VideoCardz.

Beelink GTR9 Pro AI похож на недавно представленный Lenovo ThinkCentre neo Ultra, однако, в отличие от последнего, использует производительную интегрированную графику Radeon 8060S (40 вычислительных блоков RDNA 3.5) вместо дискретной видеокарты. Beelink утверждает, что такая конфигурация может превзойти NVIDIA GeForce RTX 4070 в определённых сценариях. Система предложит до 96 гигабайт памяти, что, хотя и меньше, чем у некоторых конкурентов (128 ГБ), считается достаточным для запуска больших языковых моделей (LLM), например, DeepSeek 70B.

Источник изображения: Beelink, Weibo

В числе внешних портов два порта USB4 и два порта для подключения проводной Сети со скоростью до 10 гигабит в секунду. Система будет доступна в Китае по цене 12999 юаней (приблизительно 1800 долларов США). Хотя точная дата выпуска пока не подтверждена, Beelink планирует выпустить GTR9 Pro AI позднее в этом месяце. Другие мини-ПК от конкурентов с процессорами AMD Ryzen AI MAX, такие как GMKtec EVO-X2 и PELADN Y01, тоже ожидаются в скором времени.

Серия AMD Ryzen AI MAX 300, получившая кодовое имя Strix Halo, была представлена несколько месяцев назад. Это уникальные APU с продвинутыми возможностями для искусственного интеллекта: встроенный нейронный сопроцессор и производительная интегрированная графика позволяют работать с большими языковыми моделями при наличии достаточного объёма оперативной памяти. Рынок мини-ПК на базе этих процессоров быстро расширяется, различные производители объявляют о своих новых устройствах и готовятся к их выпуску.