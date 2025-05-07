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Moleculo
В AIDA64 добавлена поддержка видеокарты AMD Radeon RX 7300
Ультрабюджетная новинка от AMD?

В бета-версии программы AIDA64 7.65.7415 от 5 мая появилась поддержка видеокарты AMD Radeon RX 7300, которая не была официально анонсирована, сообщает VideoCardz. Эта видеокарта вместе с RX 7400 упоминалась в давних слухах, около двух лет назад, но с тех пор ни та, ни другая так нигде и не появились. Возможно, момент настал.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Характеристики видеокарт неизвестны. Скорее всего, они будут основаны на урезанном графическом процессоре Navi 33 и, очевидно, не получат больше 8 ГБ видеопамяти. Версия Navi 33 в видеокартах RX 7600 и RX 7600 XT предлагает 2048 потоковых процессоров, поэтому в RX 7300 (и RX 7400) их должно быть меньше. Также есть слухи, что AMD разрабатывала какую-то сверхурезанную версию Navi 33 Ultra Lite, в которой включено только 4 вычислительных блока, как в интегрированной графике Radeon 740M. В таком случае речь будет идти о наличии только 256 потоковых процессоров — видеокарта явно не является игровым решением, хотя для запуска старых игр, а также технологически простых новинок наверняка подойдёт.

Источник изображения: VideoCardz

На данный момент непонятно, выпустят ли AMD Radeon RX 7300 и будет ли она предназначена для свободной продажи. Вполне вероятно, что это вариант для сборщиков готовых систем, который не будет предназначен для розничной продажи.

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#amd #видеокарты
Источник: videocardz.com
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