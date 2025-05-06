Несмотря на успешное завершение тестирования, компания AMD приняла решение не выпускать данную линейку.

AMD тестировала 6-нанометровые процессоры с ядрами Zen 3+ и интегрированной графикой RDNA 2 для платформы AM5, сообщает VideoCardz. Это стало понятно после обнаружения на информационном портале сайта AMD документации к тестовой платформе. Рассматриваемые процессоры относятся к семейству с кодовым обозначением 19H, т. е. это семейство Rembrandt, серия процессоров Ryzen 6000.

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Теоретически, для платформы AMD AM5 на старте могли выпустить серию процессоров Ryzen 6000G, снизив минимальную стоимость сборки нового ПК. С учётом длительной поддержки платформы AM5 вариант сборки бюджетной системы с APU семейства Rembrandt для дальнейшего апгрейда мог бы дополнительно привлечь покупателей. Для ноутбуков AMD выпустила 6- и 8-ядерные процессоры Ryzen 6000 различных классов мощности с интегрированными графическими решениями, которые предлагали 6 или 12 вычислительных блоков.

В настоящее время ожидается, что AMD выпустит следующее поколение настольных APU на базе мобильного семейства Strix Point — семейство Gorgon Point с ядрами Zen 5 и графикой RDNA 3.5, которое придёт на смену серии Ryzen 8000G. Есть предположения, что обновление будет анонсировано на Computex 2025 в конце этого месяца.