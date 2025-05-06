AMD тестировала 6-нанометровые процессоры с ядрами Zen 3+ и интегрированной графикой RDNA 2 для платформы AM5, сообщает VideoCardz. Это стало понятно после обнаружения на информационном портале сайта AMD документации к тестовой платформе. Рассматриваемые процессоры относятся к семейству с кодовым обозначением 19H, т. е. это семейство Rembrandt, серия процессоров Ryzen 6000.
Теоретически, для платформы AMD AM5 на старте могли выпустить серию процессоров Ryzen 6000G, снизив минимальную стоимость сборки нового ПК. С учётом длительной поддержки платформы AM5 вариант сборки бюджетной системы с APU семейства Rembrandt для дальнейшего апгрейда мог бы дополнительно привлечь покупателей. Для ноутбуков AMD выпустила 6- и 8-ядерные процессоры Ryzen 6000 различных классов мощности с интегрированными графическими решениями, которые предлагали 6 или 12 вычислительных блоков.
В настоящее время ожидается, что AMD выпустит следующее поколение настольных APU на базе мобильного семейства Strix Point — семейство Gorgon Point с ядрами Zen 5 и графикой RDNA 3.5, которое придёт на смену серии Ryzen 8000G. Есть предположения, что обновление будет анонсировано на Computex 2025 в конце этого месяца.