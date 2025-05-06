FHD с частотой обновления 320 Гц или UHD 160 Гц.

Thermaltake расширила ассортимент игровых мониторов, представив новую двухрежимную модель TPM-I27FUK диагональю 27-дюймов, сообщает ITHome. Как сообщается, в мониторе используется дисплей AUO с быстрой IPS матрицей. Два режима отображения это: 3840 на 2160 пикселей (UHD) с частотой обновления 160 Гц и 1920 на 1080 пикселей (FHD) с частотой обновления 320 Гц.

Источник изображения: Thermaltake

TPM-I27FUK отличается быстрым временем отклика 1 мс, яркостью 400 нит, коэффициентом контрастности 1000:1 и охватом цветового пространства DCI-P3 на уровне 95%. Он поддерживает HDR10 и совместим с технологиями адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium.

Источник изображения: Thermaltake

Источник изображения: Thermaltake

Варианты подключения включают один аудиовыход, один порт Type-C, обеспечивающий передачу питания мощностью 15 Вт, один вход DisplayPort 1.4, два входа HDMI 2.1, два порта USB-A (поддерживающих скорость передачи данных 480 Мбит/с) и один порт USB-B. Монитор также оснащён светодиодной подсветкой RGB на задней панели и оборудован эргономичной подставкой для регулировки: можно регулировать высоту монитора, поворачивать и наклонять его в разных плоскостях. За рубежом монитор уже появился в продаже.