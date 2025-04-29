Скорее всего, это GeForce RTX 5060 Ti.

Yeston планирует пополнить ассортимент видеокарт неназванными новинками в линейке Game Ace, сообщает VideoCardz. Скорее всего, речь идёт о GeForce RTX 5060 Ti — на данный момент это единственные видеокарты NVIDIA с 8-контактными разъёмами питания, что соответствует официальному рендеру.

Источник изображения: YESTON盈通 в Weibo

Новинки получили систему охлаждения с тремя вентиляторами, элементы видеокарты окрашены в чёрный цвет, переливающийся розово-фиолетовый и бирюзовый, есть элементы с подсветкой. Как отмечают в VideoCardz, серия Game Ace раньше была самым дорогим предложением Yeston, однако затем уступила по популярности серии Sakura, которая, похоже, стала самым узнаваемым брэндом Yeston и основным направлением маркетинговых усилий.

Компания пока не разместила информацию о новой модели на своём официальном сайте, поэтому подробностей о технических характеристиках или дате выпуска пока нет.