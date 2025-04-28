По слухам, их оснастят чипами GDDR7 по 3 ГБ.

NVIDIA может готовить новые игровые видеокарты GeForce RTX 5080 SUPER и 5070 SUPER с объёмом видеопамяти 24 и 18 ГБ соответственно, сообщает VideoCardz, ссылаясь на инсайдера с китайского форума ChipHell под псевдонимом panzerlied. В видеокартах якобы будут использовать чипы памяти GDDR7 ёмкостью 24 Гбита (3 ГБ), что позволит увеличить общий объём памяти, сохранив прежнее количество чипов и общую ширину шины. Выпущенная RTX 5080 предлагает 16 ГБ видеопамяти (восемь чипов по 2 ГБ) с 256-битной шиной, RTX 5070 — 12 ГБ видеопамяти (шесть чипов по 2 ГБ) со 192-битной шиной.

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NVIDIA уже использует чипы памяти GDDR7 по 3 ГБ в версии RTX 5090 для ноутбуков, видеокарта предлагает 24 ГБ видеопамяти (восемь чипов) с 256-битной шиной. В VideoCardz полагают, что появление настольных видеокарт с этими чипами и новыми конфигурациями памяти лишь вопрос времени. Ходят слухи, что настольная RTX 5080 изначально должна была появиться с 24 ГБ видеопамяти — такие модели фигурировали на сайтах некоторых производителей, что, возможно, не является простой опечаткой. Решение оснастить базовую модель 16 ГБ видеопамяти объясняют недостаточным уровнем доступности чипов GDDR7 по 3 ГБ на момент начала массового производства.

Также в VideoCardz видят большой смысл в выпуске улучшенных версий RTX 5060 и 5060 Ti с 12 ГБ видеопамяти, но о подготовке подобных моделей пока ничего неизвестно. Варианты RTX 5060 Ti на 8 и 16 ГБ представили только недавно, а RTX 5060 8 ГБ выпустят только в следующем месяце, предположительно 19 мая.