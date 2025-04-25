Обзоры опубликуют в этот же день.

NVIDIA объявила партнёрам дату выпуска GeForce RTX 5060, утверждает VideoCardz, видеокарта станет доступна 19 мая. Вопреки предыдущим сообщениям, эмбарго на публикацию обзоров RTX 5060 не сняли в день выхода RTX 5060 Ti, рецензентам не разрешено публиковать материалы до даты начала продаж. Официально подтверждено: рекомендованная цена RTX 5060 в США составляет 299 долларов.

Источник изображения: Christian Wiediger, Unsplash

Партнёры NVIDIA якобы обращаются к рецензентам, чтобы узнать, заинтересованы ли они в тестировании видеокарт RTX 5060. Из этого следует, что проблем с доступностью видеокарт для написания обзоров возникнуть не должно, как это было в случае с версией RTX 5060 Ti 8 ГБ.

Источник изображения: VideoCardz

Будет ли новинка интересна покупателям, можно предположить, что скорее да, чем нет, поскольку в данном сегменте выбор не особо большой. Хотя RTX 5060 предлагает те же 8 ГБ видеопамяти, что и предшественник, позиционироваться модель будет, скорее всего, как решение для игр в разрешении 1080p, где такого объёма видеопамяти должно хватать. Характеристики графического процессора заметно улучшились, если верить слухам. Видеокарте приписывают 3840 CUDA ядер и чипы GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с — ядер на 25% больше, пропускная способность памяти при той же 128-битной шине на 65% больше.