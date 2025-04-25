В компании даже ощутили нехватку мощностей для производства прошлых процессоров по техпроцессу Intel 7.

Представители Intel во время пресс-конференции, посвящённой финансовым результатам, отметили, что сталкиваются с нехваткой мощностей для производства продукции по техпроцессу Intel 7, сообщает Tom’s Hardware. Для специалистов это заявление оказалось неожиданным, поскольку новые процессоры Intel текущего поколения используют более свежие технологии. Причина в неожиданном росте спроса на процессоры прошлых поколений, Raptor Lake и их обновлённые версии Refresh, а новые, активно продвигаемые процессоры для компьютеров с искусственным интеллектом продаются не так хорошо, как ожидалось.

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Факт в том, что в случае с искусственным интеллектом, встроенными в процессоры нейронными блоками, похоже, до сих пор нет крайне необходимых приложений, которые бы массово спровоцировали потребителей на покупку нового дорогого ноутбука, пишет Tom’s Hardware. Кроме этого, в Intel понимают, что макроэкономические проблемы и тарифная неопределённость заставляют многих потребителей пересмотреть свои планы на покупку более дорогих устройств.

Несмотря на это, компания продолжает обширную работу по продвижению и развитию экосистемы для разработчиков ИИ-приложений, чтобы раскрыть потенциал своих продуктов с искусственным интеллектом. Подготовка к выпуску процессоров Panther Lake идёт по плану, компания ожидает успеха и в дальнейшем более широкого принятия потребителями новых систем с ИИ-возможностями.

Финансовые результаты подразделения Intel Client Computing Group (CCG) в первом квартале не впечатлили журналистов Tom’s Hardware: выручка упала на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.