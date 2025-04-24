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Moleculo
Экран критической ошибки в будущих версиях Windows 11 станет зелёным
Изменения будут тестировать и, возможно, выпустят с крупным ежегодным обновлением системы.

Похоже, экран, сообщающий о возникновении критической ошибки, в будущих версиях Windows 11 станет зелёным. Новый экран будет доступен всем участникам инсайдерской программы Windows Insiders на тестовых версиях операционной системы Windows 11 24H2 в каналах Beta, Dev и Canary. Вероятно, Microsoft внедрит это изменение для всех пользователей в крупном ежегодном обновлении Windows 11 до версии 25H2, предполагают в gHacks.

Источник изображения: gHacks, Microsoft

Microsoft утверждает, что решила оптимизировать пользовательский интерфейс сообщения о критической ошибке, требующей перезагрузки, чтобы он лучше соответствовал принципам дизайна Windows 11 и обеспечивал как можно более быстрое возвращение пользователя к работе. В gHacks не нашли каких-либо пояснений относительно того, как новый экран поможет пользователям быстрее вернуться к работе, а что касается меньшего количества информации для понимания проблемы — авторы ресурса считают, что и старый экран Blue Screen of Death (BSOD) не был особо полезен. Тем не менее, предыдущий (всё ещё использующийся в стабильных сборках) экран предоставляет текстовую ссылку и QR-код для перехода на страницу поддержки, где можно изучить некоторую общую информацию о типе ошибки и способах её устранения, в новой версии этого нет — только код ошибки и имя сбойного приложения.

Пользователю придётся самостоятельно вводить код ошибки в поисковой системе или воспользоваться помощью чат-бота, проверять журнал событий операционной системы для диагностики и устранения неполадок.

Ранее сообщалось, что экран, сообщающий о критической ошибке в Windows 11, станет чёрным, но это изменение раскритиковали, поскольку чёрный фон используется во многих других случаях, включая экран с информацией об обновлении Windows, а значит это может привести к путанице и неправильной интерпретации события у некоторых пользователей.

Предполагается, что Windows 11 25H2 представят и выпустят примерно в то же время, что и предыдущие крупные ежегодные обновления операционной системы — осенью.

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#windows 11
Источник: ghacks.net
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