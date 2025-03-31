Новый экран о критической ошибке очень похож на другие системные экраны — это проблема.

Microsoft перерабатывает в предстоящем обновлении Windows 11 экран с сообщением о критической ошибке, называемый «синим экраном смерти» (Blue Screen of Death, BSOD). Привычный синий фон заменяется на чёрный (теперь это Black Screen of Death), новый дизайн также отличается отсутствием грустного смайлика и QR-кода. Хотя изначально подобные изменения тестировались в ранних сборках Windows 11, в новой итерации представлен более комплексный редизайн, сообщает Windows Latest. BSOD является неотъемлемой частью операционной системы Windows с момента появления в Windows 3.0 в 1990 году.

Источник изображения: Windows Latest

Переработанный экран сохраняет основную функциональность — указание на то, что система столкнулась с критической ошибкой, которая требует перезагрузки. Однако визуальное сходство нового экрана BSOD и экрана с информацией об обновлении Windows вызывает обеспокоенность, поскольку может привести к неправильной интерпретации ситуации. Критически важно, что обновлённый экран BSOD предоставляет значительно меньше технических данных о сбое, по сравнению с предшественниками.

Оригинальный BSOD обычно отображал сообщение с содержанием наподобие: «Ваш ПК столкнулся с проблемой и нуждается в перезагрузке. Мы собираем некоторую информацию об ошибках, а затем выполним перезагрузку», — это также сопровождалось грустным смайликом и QR-кодом для доступа к дополнительным ресурсам по устранению неполадок в Интернете. Новый BSOD просто сообщает: «Ваше устройство столкнулось с проблемой и нуждается в перезагрузке». В нижней части присутствует краткая информация о причинах сбоя — отсутствие деталей может усложнить диагностику как для начинающих пользователей, так и для ИТ-специалистов.

Microsoft признаёт возможное возникновение путаницы и, скорее всего, доработает дизайн нового BSOD, чтобы чётко отличать его от других системных экранов, таких как экран установки обновлений Windows.