Процессор распаян на материнской плате.

Компания Minisforum готовит материнскую плату DeskMini F1FGM формата Micro-ATX с чипсетом AMD X870 и встроенным процессором AMD Ryzen 9 9955HX для ноутбуков, сообщает VideoCardz со ссылкой на японский ресурс PC Watch.

Источник изображения: PC Watch

Плата предлагает типичные для решений с данным чипсетом и форматом возможности расширения: четыре слота для установки оперативной памяти DDR5 со скоростью до 8000 МТ/с, основной слот PCI Express с поддержкой PCIe 5.0 x16, дополнительный с поддержкой PCIe 4.0 x16, основной разъём M.2 с поддержкой PCIe 5.0 x4 и ещё три M.2, версия интерфейса для которых не уточняется. Также на плате присутствует два порта SATA III, а в числе портов на задней панели видны пара USB4 (в общей совокупности есть три USB формата Type-C).

В месте, где должен располагаться сокет AMD AM5, на плате Minisforum DeskMini F1FGM виден крупный теплораспределитель, под ним находится процессор, припаянный к плате. Судя по всему, конструкция рассчитана на использование со стандартными системами охлаждения, совместимыми с сокетом AM5.

Сегмент Mobile-on-Desktop (MoDT) существует уже на протяжении долгого времени, но в последние годы получил значительное развитие за счёт роста производительности процессоров для ноутбуков, в частности, появления процессоров, перепрофилированных из настольных, к коим и относится 16-ядерный 32-поточный Ryzen 9 9955HX — родственник настольного Ryzen 9 9950X.

Не уточняется, когда плата появится в продаже и сколько будет стоить.