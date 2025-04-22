Профиль разгона от Intel с сохранением гарантии на процессор.

GIGABYTE уже представила обновление с поддержкой профилей Intel 200S Boost для своих материнских плат с чипсетом Intel Z890, сообщает TechPowerUp. Компания подтверждает, что это профили разгона для простого повышения производительности с сохранением гарантии на процессор. Профили предназначены для разблокированных процессоров с индексом K (и KF), а также комплектов оперативной памяти с профилями XMP вплоть до DDR5-8000 — это один из компонентов повышения производительности при активации 200S Boost.

Источник изображения: TechPowerUp, GIGABYTE

Новый BIOS для Z890 AORUS MASTER. Источник изображения: GIGABYTE

Фрагмент списка совместимой оперативной памяти 200S XMP QVL.

Источник изображения: GIGABYTE

Опция Intel 200S Boost появится на совместимых материнских платах после обновления BIOS. В списке изменений новой прошивки должна быть явна прописана поддержка этой новой опции. Также компания обновит списки совместимой оперативной памяти (200S XMP QVL), чтобы внести больше ясности в вопрос выбора оперативной памяти, совместимой с Intel 200S Boost. Активация профиля будет простой, судя по опубликованному изображению в BIOS, будет достаточно изменить положение одного переключателя.

В Tom's Hardware протестировали Intel 200S Boost на системе с процессором Intel Core Ultra 9 285K и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090, заявив о среднем повышении игровой производительности на 7,5%.