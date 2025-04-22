По тестам Tom's Hardware, игровая производительность в среднем повышается на 7,5%.

Профили авторазгона Intel 200S Boost появятся на материнских платах с чипсетами Z890 в будущих обновлениях BIOS, сообщает Tom’s Hardware. Профили предназначены для настольных процессоров Arrow Lake-S с разблокированным множителем (процессоры с индексом K и KF) и не аннулируют гарантию. Это альтернатива запущенной в Китае программы Intel Performance Optimization (IPO), но, похоже, с более жёсткими ограничениями. Средний прирост игровой производительности на системе с процессором Intel Core Ultra 9 285K и оперативной памятью DDR5-6400 может достигать 7,5%, сообщили специалисты со ссылкой на собственное тестирование. Система также оснащалась видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090.

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Профили Intel 200S Boost позволяют повышать тактовую частоту шины подкомпонентов NGU (Next Generation Uncore) и интерфейса межсоединения «плиток» D2D (Die-to-Die) до 3,2 ГГц, активируют профили XMP с возможностью повышения скорости работы памяти до 8000 МТ/с. При этом пиковые напряжения ограничиваются: VccSA не более 1,2 В; VDD, VDD2, VDDQ не более 1,4 В; напряжение DIMM — только номинальное. Профиль активируется самостоятельно, любое ручное изменение настроек после этого приведёт к его отключению.

Источник изображения: Tom's Hardware

Для профилей Intel IPO перечисляли больше изменений, включая повышение тактовых частот ядер, кольцевой шины, лимитов мощности, более продвинутые возможности разгона памяти. Менее жёсткие ограничения могут объясняться тем, что по программе IPO гарантийные обязательства несёт производитель готовой системы, поэтому под его ответственность допускается больше изменений.

В результате тестирования специалисты отметили, что наибольший прирост производительности в играх достигается за счёт разгона оперативной памяти: от 3,7% в A Plague Tale: Requiem до 11,6% в Baldur's Gate 3. Специалисты тестировали игры с профилем XMP DDR5-7200, назвав этот режим золотой серединой по цене и производительности. Память с профилями DDR5-8000 значительно дороже, но при этом обеспечивает небольшой дополнительный прирост производительности около 1,2%.

В глобальном тестировании Intel 200S Boost практически не влияет на позиционирование Intel Core Ultra 9 285K относительно других процессоров, тем не менее, польза от новой опции определённо есть — это простой способ повысить производительность без потери гарантии. Ожидается, что Intel 200S Boost официально представят сегодня.