Такие ПК пока замечены только в Китае.

В Китае начали продавать готовые компьютеры, оптимизированные по программе Intel Performance Optimization (IPO), сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников. Суть этой программы, как объясняют авторы ресурса, разгон процессора и оперативной памяти, который покрывается гарантией. Разгон умеренный с упором на сохранение стабильности.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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В частности, профили IPO повышают рабочие частоты процессора и оперативной памяти, напряжения и лимиты мощности, оптимизируют задержки памяти. В качестве примера приводится список настроек IPO для процессора Intel Core Ultra 7 265K в одной из материнских плат компании MaxSun. Пиковая тактовая частота производительных P-ядер процессора повышается на 200 МГц, эффективных E-ядер на 300 МГц, тактовая частота кольцевой шины на 100 МГц, тактовые частоты шины подкомпонентов NGU (Next Generation Uncore) и интерфейса межсоединения плиток D2D (Die-to-Die) повышаются на 500 и 1000 МГц соответственно — до 3,1 ГГц. Помимо этого, повышаются лимиты мощности: PL1 до 280 Вт, PL2 — до 350 Вт. В одной из рассматриваемых систем в профиле IPO также предусмотрена активация XMP профиля DDR5-8000 с дополнительным разгоном до 8400 МТ/с и оптимизацией таймингов, как минимум, значение tREFI повышается до 65536.

По информации поставщика одной из систем с процессором Intel Core i7-14700K, активация профиля IPO повышает игровую производительность компьютера на 10%.

На момент написания компьютеры, оптимизированные по программе IPO, замечены только в Китае. Неизвестно, рассчитана ли данная программа на другие страны.