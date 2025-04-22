Модели в бело-серебристой расцветке с бирюзовыми акцентами.

ASUS выпустила в Китае видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 серии TX, сообщает VideoCardz. Дизайн моделей может показаться знакомым, и это не случайность. Недавно компания представила линейку компьютерных комплектующих Hatsune Miku, среди которых была внешне очень похожая модель RTX 5060 Ti. Дело в том, что её основой стала модель серии TX, поэтому они и похожи, объясняет VideoCardz. В свою очередь, серия TX является дизайнерской модификацией серии TUF Gaming с уклоном в тематику аниме и азиатскую поп-культуру. Важное отличие: в рассматриваемой модели используется стандартная компоновка видеовыходов с тремя DisplayPort и одним HDMI, в аналоге серии TUF Gaming пять видеовыходов.

Источник изображения: ASUS

В серии TX представлено два варианта RTX 5070, с заводским разгоном и без него. Обе видеокарты оснащаются системой охлаждения с тремя вентиляторами, которая занимает 2,5 слота расширения. Фронтальная накладка системы охлаждения и вентиляторы выполнены в белом цвете, задняя панель (бэкплейт) серебристая. Для разогнанного варианта заявлена тактовая частота ускорения (Boost) «из коробки» 2557 МГц и 2587 МГц в режиме OC, эталонное значение для RTX 5070 — 2512 МГц.

Источник изображения: ASUS

Источник изображения: ASUS

В числе прочих особенностей, указанных на сайте ASUS: вентиляторы Axial-Tech с увеличенной длиной лопастей, периферийным кольцом и двойными шарикоподшипниками; термоинтерфейс с фазовым переходом для графического процессора.